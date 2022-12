Scène ouverte Saint-Brieuc Saint-Brieuc Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

2022-12-28 20:00:00 – 2022-12-28 23:59:00

Côtes-d’Armor La scène ouverte pour tous au QG :)

Sur place, batterie, clavier, micros… !

Petits, grands musiciens, quelques soit votre niveau vous êtes tous bienvenus pour partager un bon moment musical et boire une bonne mousse! Les joueurs de triangle sont également les bienvenus contactquaigourmand@gmail.com QG ROOFTOP BAR 16 Quai Armez Saint-Brieuc

