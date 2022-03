Scène ouverte : sac à malice Aubusson Aubusson AubussonAubusson Catégories d’évènement: Aubusson

Aubusson Creuse 6 rue Roger Cerclier Creuse Aubusson Au fabuleux destin, à 20h30. La scène du Fabuleux Destin est ouverte à qui veut s’y exprimer, qu’il s’agisse de chanson, de musique, de théâtre, de poésie, de lecture, de sketch, ou de tout autre chose. Rien n’est prévisible à l’avance et tout s’enchaîne par tirage au sort.

Tout le monde n'a pas envie de monter sur scène, venez-y donc aussi en spectateur car on y découvre souvent de surprenants talents.

