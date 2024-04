Scène ouverte Roseraie de Morailles Pithiviers-le-vieil, vendredi 12 avril 2024.

Scène ouverte La scène ouverte de la Roseraie de Morailles est une mensuelle, de Mars à Octobre 2024. Chaque deuxième vendredi du mois, de 19h30 à 23h. C’est un nouveau rendez-vous dans le Pithiverais. 12 avril – 11 octobre, certains vendredis Roseraie de Morailles Voir https://www.roseraiedemorailles.com/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-12T19:30:00+02:00 – 2024-04-12T23:30:00+02:00

Fin : 2024-10-11T19:30:00+02:00 – 2024-10-11T23:30:00+02:00

Si tu as envie de partager tes poèmes, tes musiques, tes chansons ou si tu préfères partager un auteur , une autrice ; la scène ouverte de la Roseraie de Morailles est un espace pour toi !

Et si tu préfères venir écouter , regarder , applaudir celles et ceux qui partagent . C’est du partage également ! Ton écoute bienveillante sera la bienvenue. Et peut-être que plus tard , tu prendras la plume , le micro, le piano ou une gratte !

Roseraie de Morailles Pithiviers-le-Vieil, Pithiviers-le-vieil Pithiviers-le-vieil [{« type »: « phone », « value »: « 02 18 88 58 02 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.roseraiedemorailles.com/ »}, {« type »: « email », « value »: « animation@roseraiedemorailles.com »}]

FMACEN045V50BPTG

Roseraie de Morailles