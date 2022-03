Scène ouverte Rap – MJC La K’bane à Boukan MJC La K’bane à Boukan La Celle-Saint-Cloud Catégories d’évènement: La Celle-Saint-Cloud

Yvelines

MJC La K’bane à Boukan, le vendredi 15 avril à 20:00

Animé par le rappeur MASSet DJ SYT (dj de MHD) Pré-inscriptions par mail: [zeca.kab@gmail.com](mailto:zeca.kab@gmail.com) Accueil des artistes entre **19h30 et 20h00**. Ramenez vos instrus sur clé USB.

Gratuit, sur inscription

Scène ouverte aux jeunes rappeur·euse·s ! MJC La K’bane à Boukan 70 bis avenue des étangs 78170 La Celle-Saint-Cloud La Celle-Saint-Cloud Yvelines

2022-04-15T20:00:00 2022-04-15T23:30:00

