Scène ouverte pour les Nuits de la Lecture : concours de nouvelles
Médiathèque de la Canopée la fontaine
Paris

Le vendredi 19 janvier 2024

de 19h00 à 21h00

Tout public. gratuit

Après vous avoir mis à contribution pour écrire les nouvelles, nous vous demandons de prendre le micro pour le lire sur cette scène ouverte ! Les meilleures nouvelles seront désignées par un vote du public et seront récompensées par un petit cadeau. Pour rappel, les détail sur le concours de nouvelles sont ici ! ✍️ Pour tous les écrivains et toutes les autrices dès 15 ans. Dans le cadres des Nuits de la Lecture 2024, une opération nationale du ministère de la Culture. Médiathèque de la Canopée la fontaine 10 passage de la Canopée 75001 Paris Contact : +33144507656 mediatheque.canopee@paris.fr https://www.facebook.com/bibcanopee https://www.facebook.com/bibcanopee

