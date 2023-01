Scène ouverte : Octuor du jardin Bibliothèque Parmentier Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Scène ouverte : Octuor du jardin Bibliothèque Parmentier, 25 mars 2023, Paris.

de 16h00 à 17h30

gratuit

L’Octuor est composé de musiciens amateurs d’horizons très divers jouant par ailleurs dans diverses formations de musique de chambre et d’orchestre symphonique. L’octuor à vent est une formation rare en France. Il offre une palette de sonorités particulièrement riche et originale. Son ampleur est comparable à celle de grands ensembles et son raffinement à celui d’une formation de chambre dans l’intimité de ses nuances les plus subtiles. Hautbois : Jean-Marie Wilmaut, Sylvie Beaudoin Clarinettes : Jean-Jacques Franckel, Rémy Bailliu Cor : Camille Dilys, Bernard Brahhammer Bassons : Eloi Descamps, Hervé Combaz Contrebasse : Hélène Bouchard Direction: Barthélémy Martin Pour sa saison 2023, l’Octuor propose le programme ci-dessous : • Hummel, Parthia S48 en Mib Majeur • D’Indy, Chanson et Danses, op. 50 • Ravel, Ma Mère l’Oye (arrangement de Marie-Charlotte Le Roux) • Eugenio Toussaint, Mambo Suite, op 46b, d’après Damaso Pérez Prado Bibliothèque Parmentier 20 bis avenue Parmentier 75011 Paris Contact : https://wetransfer.com/downloads/92cc289f7a565511e637dfa740990b5520221129220504/3097f9

