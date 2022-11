Scène ouverte : Noraya Bibliothèque Parmentier Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Scène ouverte : Noraya Bibliothèque Parmentier, 14 janvier 2023, Paris. Le samedi 14 janvier 2023

de 16h00 à 17h00

. gratuit

Noraya chante les femmes de ce monde. Son projet consiste à peindre des portraits authentiques et intimistes de femmes contemporaines. Venez voyager en musique à travers ses récits de vies. Son premier single « Leila » qui interroge les identités est sorti en octobre 2021 et la suite de son EP « Mille et une » a vu le jour en mai 2022. On appréciera vivement sa poésie, sa sincérité et sa chaleur humaine. Elle se veut être une conteuse, chanteuse, passeuse d’émotions. Bibliothèque Parmentier 20 bis avenue Parmentier 75011 Paris Contact :

