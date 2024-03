Scène ouverte « Musique » Les soirées de Ty Pouce Café restaurant Ty Pouce Quimperlé, vendredi 15 mars 2024.

Grignotes, tartinades et boissons locales sur place.

Toutes et tous sont les bienvenus, petits et grands, en situation de handicap ou non.

Retrouvez la programmation sur le groupe Facebook de Ty Pouce. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 19:30:00

fin : 2024-03-15 00:00:00

Café restaurant Ty Pouce 4 Ruelle des Gorrêts

Quimperlé 29300 Finistère Bretagne typouce29@gmail.com

