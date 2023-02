Scène ouverte MJC Châteauvert Valence Catégories d’Évènement: Drôme

Valence

Scène ouverte MJC Châteauvert, 18 mars 2023, Valence . Scène ouverte 3 place des Buissonnets MJC Châteauvert Valence Drôme MJC Châteauvert 3 place des Buissonnets

2023-03-18 19:30:00 19:30:00 – 2023-03-18

MJC Châteauvert 3 place des Buissonnets

Valence

Drôme Venez nombreux participer à cette soirée artistique ! animation@mjc-chateauvert.fr +33 4 75 81 26 20 http://www.mjc-chateauvert.fr/ MJC Châteauvert 3 place des Buissonnets Valence

dernière mise à jour : 2023-02-24 par

Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Valence Autres Lieu Valence Adresse Valence Drôme MJC Châteauvert 3 place des Buissonnets Ville Valence lieuville MJC Châteauvert 3 place des Buissonnets Valence Departement Drôme

Valence Valence Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valence /

Scène ouverte MJC Châteauvert 2023-03-18 was last modified: by Scène ouverte MJC Châteauvert Valence 18 mars 2023 3 place des buissonnets MJC Châteauvert Valence Drôme Drôme MJC châteauvert Valence

Valence Drôme