Médiathèque Pierre-Amalric, le samedi 14 mai à 11:00

La scène ouverte nous a offert cette année des beaux moments de musique : des chansons de Disney, la pop du groupe Euterpe, et du jazz en impro. Alors, n’hésitez pas à sortir vos plus belles chansons pour cette dernière occasion avant l’été ou, à venir écouter les performances des amateurs. Le principe est toujours le même : un invité musical d’honneur sélectionné à l’avance qui joue un set d’une vingtaine de minutes, et ensuite c’est vous qui faites le programme. Si vous voulez participer activement à cette matinée, n’hésitez pas à vous rapprocher du pôle Arts de la médiathèque Pierre-Amalric. _Tout public._ _Pour toute information supplémentaire : 05 63 76 06 10._

Entrée libre

Coup de pouce aux apprentis musiciens et chanteurs
Médiathèque Pierre-Amalric
30 avenue de Gaulle, 81000 Albi

