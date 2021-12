Scène ouverte Médiathèque Pierre-Amalric, 19 février 2022, Albi.

Scène ouverte

Médiathèque Pierre-Amalric, le samedi 19 février 2022 à 11:00

Les scènes ouvertes vous manquaient ? Elles reviennent ! On repart pour une nouvelle saison, pleine de bonheur et de découvertes. Venez une nouvelle fois, assister aux performances d’un invité musical d’honneur, qui va vous régaler les oreilles pendant 20 minutes chrono ! Et en seconde partie, c’est vous, spectateurs, qui pourrez animer la scène et donner le meilleur de vous-mêmes : alors n’hésitez pas à venir avec vos instruments, et/ou votre plus belle voix ! C’est vous qui faites le programme ! Si vous voulez participer activement à cette matinée, n’hésitez pas à vous rapprocher du pôle Arts de la médiathèque Pierre-Amalric. _Tout public._ _Pour toute information supplémentaire : 05 63 76 06 10._

Entrée libre

Coup de pouce aux apprentis musiciens et chanteurs

Médiathèque Pierre-Amalric 30 avenue de Gaulle, 81000 Albi Albi Tarn



