Scène ouverte Centre Soléa Marseille 1er Arrondissement, dimanche 28 avril 2024.

Scène ouverte Centre Soléa Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Scène ouverte pour passionnés, amateurs, élèves de tous âges et professionnels qui clôturera la 6e édition du Festival Flamenco Azul au Centre Solea.

Pour clôturer notre festival, un temps convivial de rencontres et de découvertes, pour célébrer la musique et la danse et pour faire la fête en toute simplicité.



Nos jeunes talents s’en donneront à cœur joie sur la petite scène du Centre Solea, accompagnés par les musiciens de la compagnie Solea. Une occasion pour nous de les soutenir, de les admirer et de leur proposer une vitrine pour leurs talents. Et une occasion pour eux de jouer avec des professionnels et de rencontrer le public.



Vous êtes amateur passionné ou élève confirmé dans une école de flamenco et vous voulez participer à cet événement, retrouvez tous les renseignements sur la page du Festival Flamenco Azul. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28 16:00:00

fin : 2024-04-28

Centre Soléa 68 rue Sainte

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

