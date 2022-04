Scène ouverte Lesneven Lesneven Catégories d’évènement: Finistère

Lesneven

Scène ouverte Lesneven, 24 juin 2022, Lesneven. Scène ouverte Rue Dixmude Médiathèque René Pétillon Lesneven

2022-06-24 – 2022-06-24 Rue Dixmude Médiathèque René Pétillon

Lesneven Finistère Dans le cadre de la Fête de la musique. Avis à tous les musicien.ne.s amateurs ou confirmés, petits ou grands, c’est vous qui faites le programme, puisqu’il s’agit d’une scène ouverte à tout.e.s!

Écrivez-nous ou téléphonez-nous pour qu’on enregistre votre passage et qu’on puisse organiser la programmation. mediatheque.lesneven@orange.fr +33 2 98 21 12 47 http://lesneven-portail.c3rb.org/ Dans le cadre de la Fête de la musique. Avis à tous les musicien.ne.s amateurs ou confirmés, petits ou grands, c’est vous qui faites le programme, puisqu’il s’agit d’une scène ouverte à tout.e.s!

Écrivez-nous ou téléphonez-nous pour qu’on enregistre votre passage et qu’on puisse organiser la programmation. Rue Dixmude Médiathèque René Pétillon Lesneven

dernière mise à jour : 2022-03-01 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Lesneven Autres Lieu Lesneven Adresse Rue Dixmude Médiathèque René Pétillon Ville Lesneven lieuville Rue Dixmude Médiathèque René Pétillon Lesneven Departement Finistère

Lesneven Lesneven Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lesneven/

Scène ouverte Lesneven 2022-06-24 was last modified: by Scène ouverte Lesneven Lesneven 24 juin 2022 finistère Lesneven

Lesneven Finistère