de 19h00 à 21h00

Pour participer, inscrivez-vous sur gelez@paris.ifac.asso.fr

Thème : les chansons d’amour… celles d’Alex Beaupain qui nous ont soufflé le titre, mais pas seulement ! Que « les histoires d’amour finissent mal » ou pas, elles sont dans tous les refrains que nous vous proposons d’entonner… Si vous avez envie de participer pour chanter et/ou jouer un ou plusieurs morceaux en live, n’hésitez pas : c’est l’occasion de vous produire en public dans une ambiance festive, détendue et bon enfant, et de partager un moment de convivialité avec l’équipe du centre… Au plaisir de vous y retrouver ! Centre Paris Anim’ Victor Gelez 1-3 rue Victor Gelez 75011 Paris Contact : https://cpa-victorgelez.ifac.asso.fr/ 0155288790 gelez@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/Victorgelez https://www.facebook.com/Victorgelez https://cpa-victorgelez.ifac.asso.fr/Scene-ouverte-Les-Chansons-d-Amour.html

