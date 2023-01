Scène ouverte : Les Alchimistes de la rime Médiathèque de la Canopée la fontaine Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Scène ouverte : Les Alchimistes de la rime Médiathèque de la Canopée la fontaine, 11 mars 2023, Paris. Le samedi 11 mars 2023

de 18h00 à 20h00

gratuit

Viens tester tes textes devant un public ! Véritable terrain de découverte et d’expérimentation, la scène ouverte est la finalité d’un atelier d’écriture avec le rappeur Nikkfurie (samedi 11 mars de 14h30 à 16h30) mais également d’une table ronde sur les processus de création, d’imagination et de rédaction des écrits de textes de rap, modérée par Nicolas Rogès, le jeudi 9 mars de 19h à 21h. N’oublies pas de t’inscrire à la scène ouverte si tu viens prendre le micro : alchimistedelarime@gmail.com Entrée libre pour les spectateurs Cette scène ouverte proposée dans le cadre de la L2P Convention, du 8 au 12 mars au centre La Place. Médiathèque de la Canopée la fontaine 10 passage de la Canopée 75001 Paris Contact : 0144507656 mediatheque.canopee@paris.fr https://www.facebook.com/bibcanopee https://www.facebook.com/bibcanopee alchimistedelarime@gmail.com

