Le Rallumeur d'étoiles, le vendredi 11 mars à 20:00

Scène ouverte sans inscription Chanteur/se, Danseur/se, Slameur/se, Musicien.ne : Viens te mélanger sur notre petite mais chaleureuse scène !! ​Début des festivités à 20H00 !! Entrée à prix libre et conscient Adhésion à l’asso Le Rallumeur d’Étoiles obligatoire et à prix libre ♫♫♫ Le Rallumeur d’étoiles Quai Brescon 13500 MARTIGUES Martigues Bouches-du-Rhône

