Le 3C Café culturel citoyen, le samedi 25 septembre à 20:30

On vous donne rendez-vous samedi 25 septembre pour la première scène ouverte au 3C de la rentrée ! Venez assister à des sets de 10 à 20 minutes par artiste dans une ambiance conviviale et chaleureuse ! Si vous souhaitez vous produire sur notre scène, merci de nous contacter par mail à [programmationle3C@gmail.com](mailto:programmationle3C@gmail.com) ou par message privé via notre page Facebook.

Entrée libre

Le 3C Café culturel citoyen 23 Boulevard Carnot 13100 Aix-en-Provence

2021-09-25T20:30:00 2021-09-25T22:30:00

