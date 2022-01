Scene ouverte lancée par The White Lions La Scène Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Scene ouverte lancée par The White Lions La Scène, 28 janvier 2022, Aix-en-Provence. Scene ouverte lancée par The White Lions

La Scène, le vendredi 28 janvier à 19:30

Ce soir, soirée POP/ROCK + SCENE OUVERTE. 17 h : Ouverture des portes 19h30 : The White Lions Un rugissement au micro, un jeu de lapsteel et de guitare au son bien saturé mais fluide, une basse qui gronde bien fort, une batterie qui claque, des solos qui dépotent…voilà les éléments qui nous rappellent le son blues-rock d’une époque empli d’insouciance, de découverte et de liberté. Ne vous tournez pas trop vers le passé, soyez-en fiers comme eux ! Laissez vous emporter par leur force de vivre, fermez les yeux, faite gronder votre Mustang, foncez sur la Route 66, montez le son de leur premier album « First Cuts Live Session »…vous y êtes ? Save your soul et… direction Home Sweet Home Chicago ! » [https://www.facebook.com/TheWhiteLions13](https://www.facebook.com/TheWhiteLions13) 22h: SCENE OUVERTE La Scène ouverte musicale la plus cool au monde… c’est à la Scène bien sur! Pour chanteuses, chanteurs, jeunes talents, groupes et artistes amateurs. Équipements prévus sur place : Batterie + Ensemble sonorisation. Tout est live ! Pas de bande son ! Inscription libre par mail ou Facebook.

Entrée libre

♫♫♫ La Scène 270 rue famille Laurens, 13290 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-28T19:30:00 2022-01-28T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu La Scène Adresse 270 rue famille Laurens, 13290 Aix-en-Provence Ville Aix-en-Provence lieuville La Scène Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhône

La Scène Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aix-en-provence/

Scene ouverte lancée par The White Lions La Scène 2022-01-28 was last modified: by Scene ouverte lancée par The White Lions La Scène La Scène 28 janvier 2022 aix en provence la scene Aix-en-Provence

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône