La Scène, le vendredi 26 novembre à 19:30

17 h : Ouverture des portes ************** 19h30 : The Soul HighWay ************** Quelques notes bleues qui claquent sur des contre-temps et the Soul Highway distille un set de musique vivante, rendant grâce aux meilleurs représentants de l’histoire de la soul et du rythm and blues, roots ou plus modernes, des musiciens inspirés qui ont inventé ou fait évoluer le genre. [https://www.facebook.com/thesoulhighway](https://www.facebook.com/thesoulhighway) ************** 22h: SCENE OUVERTE ************** La Scène ouverte musicale la plus cool au monde… c’est à la Scène bien sur! Pour chanteuses, chanteurs, jeunes talents, groupes et artistes amateurs. Équipements prévus sur place : Batterie + Ensemble sonorisation. Tout est live ! Pas de bande son ! Inscription libre par mail ou Facebook.

Entrée libre

♫♫♫ La Scène 270 rue famille Laurens, 13290 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

2021-11-26T19:30:00 2021-11-26T23:59:00

