Ce soir, soirée POP/ROCK + SCENE OUVERTE 17 h : Ouverture des portes ************** 19h30 : Les Rakoons ************** Un trio éclectrique qui surfe du rockab’ au punk et vous fait (re)découvrir des titres à ajouter de ce pas à sa playlist… avec une énergie farouchement communicative! [https://www.facebook.com/followtherakoons](https://www.facebook.com/followtherakoons) ************** 22h: SCENE OUVERTE ************** La Scène ouverte musicale la plus cool au monde… c’est à la Scène bien sur! Pour chanteuses, chanteurs, jeunes talents, groupes et artistes amateurs. Équipements prévus sur place : Batterie + Ensemble sonorisation. Tout est live ! Pas de bande son ! Inscription libre par mail ou Facebook.

♫♫♫ La Scène 270 rue famille Laurens, 13290 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

2021-09-24T19:30:00 2021-09-24T23:59:00

