15 15 Adagio prod créé une véritable scène ouverte pour accueillir les chanteuses et chanteurs, musiciennes et musiciens.

Vous aurez le privilège de partager la joie et le charme de la musique de styles variés, du grégorien au jazz avec la participation exceptionnelle de 2 grands solistes internationaux.

La billetterie sera reversée intégralement aux familles en souffrance du Liban.

Ce concert est bien sûr réalisé dans le respect des mesures sanitaires.

Scène musicale ouverte

camille.charles@hotmail.com +33 6 80 92 53 42 https://camillecharles.fr/concerts-adagio-prod/

