Marseille Conservatoire de Marseille Bouches-du-Rhône, Marseille Scène ouverte / La Rentrée des Choeurs Conservatoire de Marseille Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Scène ouverte / La Rentrée des Choeurs Conservatoire de Marseille, 11 septembre 2021, Marseille. Scène ouverte / La Rentrée des Choeurs

Conservatoire de Marseille, le samedi 11 septembre à 19:00

À l’occasion de la deuxième édition du festival, place aux choeurs amateurs de tout niveau dans la magnifique cour du Conservatoire Pierre Barbizet, CNRR de Marseille. Sur scène, plusieurs choeurs et ensembles de la région se succèdent pour une mise à l’honneur du chant collectif ! ♫♫♫ Conservatoire de Marseille 1 place Auguste Carli , 13001 Marseille Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-11T19:00:00 2021-09-11T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Conservatoire de Marseille Adresse 1 place Auguste Carli , 13001 Marseille Ville Marseille lieuville Conservatoire de Marseille Marseille