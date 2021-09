Bordeaux La Grande Poste Bordeaux, Gironde Scène Ouverte La Grande Poste Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Scène Ouverte La Grande Poste, 25 septembre 2021, Bordeaux. Scène Ouverte

du samedi 25 septembre au jeudi 30 décembre à La Grande Poste

La grande poste accueille des professionnels comme des amateurs pour une scène ouverte ! Que vous soyez chanteur, danseur, humoriste…, la grande poste vous laisse carte blanche pour vous produire sur scène ! Un piano est à votre disposition. Un régisseur sera présent pour l’installation des micros. Vous pouvez également assister aux représentations gratuitement autour d’un verre et d’une planche de tapas. Que vous soyez chanteur, danseur, humoriste…, la grande poste vous laisse carte blanche pour vous produire sur scène ! La Grande Poste 7 rue du Palais Gallien, 33000 Bordeaux Bordeaux Saint-Seurin Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-25T21:00:00 2021-09-25T23:59:00;2021-10-16T21:00:00 2021-10-16T23:59:00;2021-10-30T21:00:00 2021-10-30T23:59:00;2021-11-27T21:00:00 2021-11-27T23:59:00;2021-12-11T21:00:00 2021-12-11T23:59:00;2021-12-30T21:00:00 2021-12-30T23:59:00

