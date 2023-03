Scène ouverte, journée du conte Rigoletto Paris Catégories d’Évènement: île de France

. gratuit / Scène ouverte dans le cadre de la journée mondiale du conte le lundi 20 mars. Dans le cadre de la journée mondiale du conte, l’Age d’Or de France vous propose de vous retrouver au Rigoletto pour conter.

La soirée se déroulera en deux temps, une première session à 18h et une deuxième à 19h45. Entre les deux, le bar est ouvert. Vous pouvez vous inscrire en amont ou sur place. Rigoletto 337 rue de Belleville Paris 75019 Paris Contact : https://bit.ly/3mCYGqF 01 53 24 67 40 agedor@agedordefrance.com https://www.facebook.com/agedordefrance/ https://www.facebook.com/agedordefrance/ https://bit.ly/3mCYGqF

