Scène ouverte – Jeudis de la chanson à la Manufacture ! La Manufacture à Chansons, 3 février 2022, Paris. Scène ouverte – Jeudis de la chanson à la Manufacture !

du jeudi 3 février au jeudi 9 juin à La Manufacture à Chansons

Les conditions pour s’inscrire : • Être auteur.e, compositeur.rice, interprète • Pas + de 3 personnes sur scène • Pas de batterie **Inscriptions à partir de 10 jours avant la date concernée** par mail à [accueil@manufacturechanson.org](mailto:accueil@manufacturechanson.org)

Entrée libre sur inscriptions

Viens partager ta musique devant le public de la Manufacture ! La Manufacture à Chansons 124 avenue de la République 75011 Paris Paris Quartier de la Folie-Méricourt

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

