Scène ouverte + Jam : À Voix Out (pour meufs et personnes queer)

Le Zorba, le jeudi 10 mars à 20:00

Ces événements sont animés par Clara, musicienne queer qui a à coeur de créer un climat d’écoute et de respect. Alors, prenez vos instruments, votre voix, vos maracasses et venez jammer ! Tous les styles et les niveaux sont les bienvenus. Et la bienveillance obligatoire ! → [[https://www.facebook.com/avoixout](https://www.facebook.com/avoixout)](https://www.facebook.com/avoixout) **Pour participer** : inscriptions sur place. De 20h à 23h, toutes les personnes souhaitant jouer un morceau, lire un texte, faire un sketch seront les bienvenues. À noter –> Chaque participant-e aura un temps de passage de maximum 10 mn. Par ailleurs, nous demandons à chaque personne souhaitant lire un texte ou faire un sketch de nous communiquer lors de l’inscription le thème abordé afin de prévenir le public si le sujet est trigger (_mention de sujet sensible/dur = violences transphobes, homophobes, féminicide, violences sexuelles, pédophilie, dépression…_). Tous les styles et les niveaux sont les bienvenus. Et la bienveillance obligatoire ♥ ! Sur place : – batterie complète mais obligé de ramener cymbales et pédale de grosse caisse – 2 ampli basse, un petit et un grand – 6 DI et un multipaire – retours et enceintes – possibilités de brancher deux voix, deux guitares et une basse sur une table de mixage (pas d’ampli) avec une DI au besoin. —> Amenez votre instrument (il n’y en a pas sur place à part la batterie ) ! Vous pouvez aussi brancher votre téléphone/ordinateur pour chanter par dessus, mini jack dispo **ATTENTION : amenez votre ordi au besoin !**

Entrée libre

A voix out – est une scène ouverte et une jam qui donne la priorité aux meufs et/ou personnes queers. L’événement a lieu au Zorba via l’invitation du collectif Doxa Esta.

Le Zorba 137 rue du Faubourg du Temple Paris Quartier de la Folie-Méricourt



