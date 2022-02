SCÈNE OUVERTE FLAMENCA Théâtre de l’Œuvre Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Scène Ouverte aux meilleurs élèves de Flamenco Dimanche 18 avril 2022 • 14h Théâtre de l’Œuvre, 1 Rue Mission de France 13001 Marseille Amateurs, élèves passionnés et semi-professionnels, auront la possibilité de se produire pendant 10 à 15 mn sur notre scène, en exécutant un chant, un morceau de guitare ou une danse du répertoire traditionnel flamenco (ce qui se joue habituellement dans tous les tablaos actuels). ​Pour participer, vous devez être parrainé par une école ou un enseignant se portant garants de votre niveau puis contacter le 06 61 23 19 64 ou envoyer un mail au Centre Solea : [solea.centre@gmail.com](mailto:solea.centre@gmail.com) Dans le cadre du Festival Flamenco Azul ♫FLAMENCO♫ Théâtre de l’Œuvre 1 Rue Mission de France, 13001 Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

