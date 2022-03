SCÈNE OUVERTE File7 Magny-le-Hongre Catégories d’évènement: Magny-le-Hongre

Dédié à la scène locale, cet événement est l’occasion d’applaudir les projets musicaux du territoire. Venez découvrir les talents près de chez vous sur la scène du Club, lors d’une soirée conviviale, gratuite et ouverte à tous·tes ! Seul·e ou à plusieurs, vous souhaitez faire découvrir votre univers musical ? Alors ne manquez pas cette occasion pour jouer devant votre public. Inscriptions pour les groupes via le formulaire : [https://bit.ly/3KE3KlI](https://bit.ly/3KE3KlI)

Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

Vendredi 1er avril // Soirée Club // Ouverture du Club : 18h30 – Début des concerts : 20h File7 4 rue des Labours 77700 Magny le Hongre Magny-le-Hongre Seine-et-Marne

