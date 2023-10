Scène ouverte féministe et cosmique · Propulsion FGO-Barbara Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Scène ouverte féministe et cosmique · Propulsion FGO-Barbara Paris, 16 novembre 2023, Paris. Le jeudi 16 novembre 2023

de 19h00 à 23h00

.Tout public. gratuit sous condition Entrée libre dans la limite des places disponibles L’association Les Aliennes invitent les artistes à envahir la scène de FGO Barbara pour une troisième édition ! De 19h à 23h, dans un cadre féministe et festif, on confie le plateau de FGO Barbara aux artistes le temps de 3 chansons de leur création. Chanson française, pop, folk, rap… tous les niveaux de pratique et tous les styles seront accueillis avec curiosité et bienveillance. Venez voyager dans leur galaxie ! L’événement est ouvert à tous·tes mais la scène sera dédiée aux femmes et aux minorités de genre. FGO-Barbara 1, rue de Fleury 75018 Paris Contact : hello@lesaliennes.org https://www.facebook.com/lesaliennes https://www.facebook.com/lesaliennes

© Les Aliennes Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu FGO-Barbara Adresse 1, rue de Fleury Ville Paris Departement Paris Lieu Ville FGO-Barbara Paris latitude longitude 48.88421,2.35402

FGO-Barbara Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/