Amoureux des mots qui détonnent ? Au travers des Dix mots magiques et ludiques proposés cette année 2022 : _décalé, divulgâcher, ébaubi, époustouflant, farcer, kaï, médusé, pince-moi, saperlipopette, tintamarre_., retrouvez les artistes de Bamboch Lakay en partenariat avec Haï Lylyne pour une scène ouverte et joute oratoire ! Partagez un après-midi en écoutant des poèmes et contes franco-haïtiens … voyage inoubliable garanti !

Sur inscription

Haï Lylyne Espace Faits Divers Solidarité 19 avenue de la porte Brunet 75019 Paris

