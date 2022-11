Scène ouverte et concerts chez Amaluna Amaluna Paris Catégories d’évènement: île de France

JamSpace vous convie pour une soirée scène ouverte et concerts chez Amaluna le 30 novembre prochain ! [Scène Ouverte et Concerts]JamSpace vous convie pour une soirée scène ouverte et concerts chez Amaluna !20h-21h30 :Scène ouverteMontez sur scène pour jouer quelques morceaux, mais aussi danser, faire du stand-up, ou tout autre talent caché.Environ 10 minutes par artiste Inscrivez-vous sur l’application jamspace : https://app.jamspace.co/fr/sessions/118 21h30-23h : Concerts Hit The Road Jam avec : Clara Ruiz : Clara Ruiz a commencé la guitare classique en 2010 au Conservatoire. Mais c’est le confinement qui lui a permis de créer sa bulle musicale. Guitare en main et stylo au bout des doigts, elle vous interprètera 12 chansons qu’elle a écrites et composées. Charlz :Charlz écrit et compose ses chansons pop-folk. Ses textes racontent une intériorité guidée par le désir et la mélancolie, en explorant les thèmes de la confiance en soi, la fluidité, l’élan de vie. Ce sont aussi des mélodies inspirées d’artistes actuels tels que Lorde, Charlotte Cardin ou Lana del Rey.L’entrée est gratuite Le 30/11 dès 20H. Alors, partant pour un chouette soirée musicale ? Amaluna 12 esplanade Nathalie Sarraute 75018 Paris Contact : https://app.jamspace.co/fr/sessions/118 contact@jamspace.co https://www.facebook.com/events/433472255642418?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D https://www.facebook.com/events/433472255642418?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D

