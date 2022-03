Scène ouverte et clown Bizanos Bizanos Catégories d’évènement: Bizanos

Pyrénées-Atlantiques

Scène ouverte et clown Bizanos, 11 mars 2022, Bizanos. Episcènes 6 Rue René Olivier

2022-03-11

Bizanos Pyrénées-Atlantiques Bizanos EUR 6 6 Venez découvrir des talents locaux diverses et variés. Que ce soit en danse, en chant, en théâtre ou en poésie, la soirée risque d’être prometteuse ! Pour ce qui est de la seconde partie, les clowns des EpiScènes vous proposeront un « Télé 7 Clown » où notre maître de cérémonie fera du zapping sur les numéros qu’ils vous proposeront. Attention jauge limitée ! Merci de votre soutien.

Ouverture du café-théâtre à 19h.

