Scène ouverte – ESTAU Festival Ecole nationale de l’aviation civile (ENAC) Toulouse, jeudi 15 février 2024.

Scène ouverte – ESTAU Festival Ecole nationale de l’aviation civile (ENAC) Toulouse Jeudi 15 février, 18h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-02-15 18:30

Fin : 2024-02-15 23:00

Scène ouverte – ESTAU Festival Jeudi 15 février, 18h30 1

https://www.enac.fr/fr/scene-ouverte-estau-festival

Dans le cadre du festival HESTAU, le Bureau des Alumnis ENAC organise une scène ouverte inter-école, et pour l’occasion le club international et l’AASCF proposent un diner de NOUVEL AN CHINOIS !

En prélude de la 2ème édition du festival HESTAU, l’ENAC et le BDA ENAC organisent une super scène ouverte inter-école sur le campus de l’ENAC ! Vous souhaitez découvrir de nouveaux groupes de musique ? Alors retrouvez-nous à l’occasion de la scène ouvert Hestau ! Au programme, une sélection de concerts rock électrisant mettant en vedette 6 groupes étudiants. Retrouvez Santa Morgana, Captain’s Hook, Atom, Roqueboxe, Rythm’n Jam et Ines le jeudi 15 février 2024 à 18h30 au Théâtre de Poche.

En prime, venez fêtez le nouvel an chinois !

Pour l’occasion le club international et l’Association Aérospatiale Franco-Chinoise vous proposent un diner de Nouvel An sur place et de nombreux ateliers. Rejoignez-nous pour une soirée qui promet d’être inoubliable !

Réservation (gratuite) obligatoire, avec possibilité d’acheter votre repas (recommandé) en cliquant ici.

Informations pratiques :

Evènement : Scène ouverte – Hestau

Date : jeudi 15 février 2024

Lieu : Bâtiment Orly – Théâtre de Poche, ENAC

Adresse : 7 Av-Edouard Belin, 31400, Campus Rangueil-Toulouse

Horaire : 18h30

Ecole nationale de l’aviation civile (ENAC) 7 Avenue Édouard Belin 31400 Toulouse Toulouse Sud-Est Toulouse 31400 Haute-Garonne