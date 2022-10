Scène ouverte du vendredi : Guillac Session

Scène ouverte du vendredi : Guillac Session, 7 octobre 2022, . Scène ouverte du vendredi : Guillac Session

OT PLOERMEL – Destination Brocéliande

2022-10-07 – 2022-10-07 A 19h30, le vendredi la scène est ouverte au café de la Forge.

Venez chanter et danser sur des rythmes tradi et folk celtiques !

Petite restauration sur place – ouverture du Café du mardi au jeudi 18h-22h, vendredi et samedi 18h-23h et dimanche 11h-13h. dernière mise à jour : 2022-10-04 par OT PLOERMEL – Destination Brocéliande

Détails Autres Lieu Adresse OT PLOERMEL - Destination Brocéliande lieuville