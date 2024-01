Scène ouverte du Réacteur Espace Icare Issy-les-Moulineaux, vendredi 1 mars 2024.

Scène ouverte du Réacteur Rencontre, jam, improvisation, reprise ou composition personnelle, tout peut être prétexte à investir la scène ! Vendredi 1 mars, 19h00 Espace Icare Entrée libre

Découvrir, jouer et partager sont les valeurs fortes de la scène ouverte du Réacteur. Quel que soit votre niveau, vous trouverez votre place au sein d’un évènement devenu aujourd’hui incontournable.

Offrez-vous l’opportunité de vivre votre moment de gloire, immortalisé par les photographes du club Zoom 92130. Rencontre, jam, improvisation, reprise ou composition personnelle, tout peut être prétexte à investir la scène.

Alors venez profiter de cet instant unique où le programme n’est jamais écrit à l’avance. Vous y serez accompagnés par une équipe de professionnels et profiterez de tout notre équipement technique.

Inscription sur place.

Espace Icare 31 Boulevard Gambetta, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 40 93 44 50 http://espace-icare.net/ https://www.facebook.com/espaceicare/ Maison des Jeunes et de la Culture, l'espace Icare est une association qui lie pleinement éducation et culture dans un projet en direction de toute la population locale. Elle est affiliée à la Fédération Régionale « les MJC en Ile-de-France » et est soutenue par la ville d'Issy-les-Moulineaux. L'Espace Icare développe, en partenariat avec la ville d'Issy-les-Moulineaux, un projet pluridisciplinaire autour de diverses activités organisées pour tous.

jam concert

Zoom 92130 + le Réacteur