Maison Daniel-Fery, le mercredi 9 février 2022 à 18:30

**Scène ouverte du Conservatoire de Nanterre** ———————————————- Au programme : Masterclass, rencontre pro et scène Ouverte ! LE rendez-vous des musicien·nes locaux·les pour développer leurs projets et investir la scène de la Maison Daniel-Féry ! Temps de passage : 15 min sur scène (montage compris) Backline fixe mis à disposition: batterie, 2 amplis guitare, 1 ampli basse, clavier… Des temps de Jam session seront également organisés entre les musicien·nes présent·es. _Inscriptions en ligne :_ [_formulaire_](https://my.weezevent.com/inscription-scene-ouverte-1) _Programmation arrêtée 15 jours avant._

Gratuit, sur inscription

Deux fois par semestre, le Conservatoire de Nanterre, en partenariat avec le RIF et l’association Art’Is’Trip, organise son temps fort autour des Musiques Actuelles et de la pratique amateur. Maison Daniel-Fery 10/14 boulevard Jules-Mansart 92000 Nanterre Nanterre Quartier de l’Université Hauts-de-Seine

2022-02-09T18:30:00 2022-02-09T23:00:00

