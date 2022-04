Scène ouverte du 3C Le 3C Café culturel citoyen, 7 avril 2022, Aix-en-Provence.

Le 3C Café culturel citoyen, le jeudi 7 avril à 20:00

On vous donne rendez-vous Jeudi 07 avril pour la scène ouverte au 3C ! Venez assister à des sets de 10 à 20 minutes par artiste dans une ambiance conviviale et chaleureuse ! Si vous souhaitez vous produire sur notre scène, merci de nous contacter par mail à [cafeassociatifaixois@gmail.com](mailto:cafeassociatifaixois@gmail.com) / par message privé via notre page Facebook. Ou directement le jour j s’il reste des places. L’entrée est gratuite mais on fera passer un chapeau en soutien à nos amie.s de la Zap de Pertuis ! Ils viendront nous présenter leur projet avant la scène ouverte. La ZAP de Pertuis, Zone à Patates, Zone à Protéger, ce sont 86 ha de terres agricoles, fertiles, irriguées, majoritairement cultivées ou en friche, riches en faune et flore, au bord de la Durance. C’est une résistance qui fédère des collectifs et organisations depuis 2019, pour s’opposer au projet d’artificialisation des sols et d’extension de la zone d’activité de la ville. Pour défendre la Zone A Patates, nous faisons revivre à ces terresagricoles leurs amours maraîchères (patates, blé, fèves, verger, cultures potagères), nous occupons et habitons des espaces menacés, un quartier, un lieu de résistance, de vie, d’accueil, d’organisation et de créativité anticapitaliste.

