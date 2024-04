SCÈNE OUVERTE DRAG Montpellier, mardi 9 avril 2024.

Atelier de Brainboxing avec Sabrina

Le premier samedi de chaque mois, plongez au cœur d’une expérience unique l’atelier de Brainboxing avec Sabrina. Alliant les techniques du ring à la profondeur introspective du coaching, cet atelier vous offre une approche innovante de la connaissance de soi.

La Couche-Culotte est un événement scène ouverte destiné aux artistes drag. L’objectif est de permettre à qui le souhaite de s’essayer à la scène et de sensibiliser le public à l’idée de payer les artistes qui leur offrent un spectacle.

Que vous soyez expérimenté·e ou non, la Couche-Culotte offre un espace scénique à toutes celles et ceux qui n’ont pas souvent l’occasion de s’épanouir sur scène. Et tout ça, nous le faisons en garantissant un Safe Space pour nos artistes tout comme pour notre public !

La CULOTTE est un collectif d’artistes drag. L’art du drag est multidisciplinaire et souvent méconnu du grand public. Nous existons pour lutter contre les injustices à l’encontre des artistes pratiquant cette discipline. Par injustice, nous entendons les discriminations, les violences verbales ou physiques, mais également l’absence de rémunération trop fréquente dans ce milieu ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-09 20:30:00

fin : 2024-04-09 23:00:00

48 Square de la Babote

Montpellier 34000 Hérault Occitanie

