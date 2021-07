Douchapt Douchapt Dordogne, Douchapt Scène Ouverte Douchapt Douchapt Catégories d’évènement: Dordogne

Scène Ouverte Douchapt, 7 août 2021-7 août 2021, Douchapt. Scène Ouverte 2021-08-07 – 2021-08-07 Restaurant des Bouches et des Oreilles 2, Place Roger Nadal

Scène ouverte – Ouvert à tous les musiciens de bonne volonté, amateurs, avertis, éclairés, voire illuminés – Entrée prix libre, restauration possible sur réservation à partir de 20h30 .

+33 5 53 90 08 08

© Pixabay

dernière mise à jour : 2021-06-01 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Douchapt Étiquettes évènement : Autres Lieu Douchapt Adresse Restaurant des Bouches et des Oreilles 2, Place Roger Nadal Ville Douchapt lieuville 45.2423#0.44229