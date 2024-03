SCÈNE OUVERTE DE POÉSIE Suivre Pôle Hervé Bazin Trélazé, dimanche 24 mars 2024.

Un lieu incontournable, chargé d’histoire, où s’entremêle travail de l’ardoise, parole ouvrière et poésie. Être ici, au musée de l’ardoise durant le Printemps des poètes, c’est affirmer que les ardoisiers étaient bien sûr des ouvriers mais aussi, pour beaucoup, des artistes, des poètes et des orateurs dont les écrits ont jalonné l’Histoire de la ville et ont résonné bien au-delà.

Nous aurons la chance d’avoir Michel Bréchet pour nous accompagner à la contrebasse

Ainsi que Christian Lharidon qui nous peindra en live sa vision du monde ouvrier

Possibilité de venir dire ses textes et poésies sur une scène ouverte de poésie, ou venir en tant que spectateur. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 14:00:00

fin : 2024-03-24 16:00:00

Trélazé 49800 Maine-et-Loire Pays de la Loire museedelardoise@wanadoo.fr

