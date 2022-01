Scène ouverte de Mai 2022 Catalyse, 14 mai 2022, Genève.

Scène ouverte de Mai 2022

Catalyse, le samedi 14 mai à 19:30

Venez avec vos envies… que cela vous parle ou que cela vous chante ! À Catalyse, scène ouverte veut dire ouverte à tous, tous niveaux, tous âges, tous styles. On vous accueille comme à la maison, mais le salon est équipé de façon professionnelle, avec ce qu’il faut de micros et de matériel, avec aussi un musicien accompagnateur (piano ou guitare) et un ingé son… Tout ce qu’il faut pour que les invités puissent profiter de votre prestation, sans vous mettre trop de pression ! Cela donne un joyeux mélange d’amateurs et d’artistes plus confirmés, qui se révèlent, s’écoutent, échangent, testent, osent… Que l’on chante ses chansons ou des reprises, que l’on soit plutôt slam ou classique, que l’on dise ou que l’on lise ses textes ou ceux d’auteurs plus connus, conte, nouvelle, poésie, prose, sketches humoristiques… et pourquoi pas que l’on veuille partager la lettre d’un proche, la composition d’un camarade ou le discours d’une vieille tante… Tout est possible! Afin que chacun puisse nous partager son talent, les passages sur scène sont limités à un passage par personne. Que ce soit pour écouter (dans le public) ou pour participer (sur la scène), inscrivez-vous !

au chapeau

Chant | théâtre | improvisation | slam | poésie | lecture | humour

Catalyse Avenue Rosemont 14, 1208 Genève Genève Eaux-Vives



