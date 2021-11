Suresnes Médiathèque de Suresnes Hauts-de-Seine, Suresnes Scène ouverte de lecture par les Petits champions de la lecture Médiathèque de Suresnes Suresnes Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Suresnes

Scène ouverte de lecture par les Petits champions de la lecture Médiathèque de Suresnes, 22 janvier 2022, Suresnes. Scène ouverte de lecture par les Petits champions de la lecture

Médiathèque de Suresnes, le samedi 22 janvier 2022 à 10:00 Ecoutez les candidats des classes de CM1-CM2 de Suresnes s’entraîner pour le jeu concours national des Petits champions de la lecture. Médiathèque de Suresnes 5 rue Ledru Rollin 92150 Suresnes Suresnes Quartier Centre-Ville Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T10:00:00 2022-01-22T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Suresnes Autres Lieu Médiathèque de Suresnes Adresse 5 rue Ledru Rollin 92150 Suresnes Ville Suresnes lieuville Médiathèque de Suresnes Suresnes