La deuxième scène ouverte de l’année, et dernière soirée festive de la saison. Cette scène ouverte de fin est une dernière occasion avant notre fermeture annuelle de se retrouver sur les parquets de l’Ours dans une ambiance festive. Et donc également l’occasion de découvrir ou redécouvrir les talents locaux. Cirque, slam, chanson, rap, électro, rock… tout est bienvenu ! Si vous souhaitez vous inscrire, écrivez nous un mail

Entrée libre

