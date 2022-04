Scène Ouverte de Diato’Nantes salle du RDC,Nantes (44)

L’idée est de se faire rencontrer musiciens et danseurs amateurs autour d’un répertoire de musiques traditionnelles à danser.En quelques mots : Jouer ensemble, apprendre de musiciens plus aguerris, faire chauffer les parquets, danser et partager… Le tout en participation libre Amenez votre bonne humeur, vos instruments, votre voix, vos petites mains et vos gambettes! Vous souhaitez participer avec votre groupe, il est conseiller de vous inscrire en nous envoyant un petit mail contact@diatonantes.org A tout bientôt! *source : événement [Scène Ouverte de Diato’Nantes](https://agendatrad.org/e/36108) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

organisé par Diato’Nantes Collectif salle du RDC,Nantes (44) 38, Rue du Breil salle du RDC, 44100 Nantes, France

