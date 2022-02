Scène Ouverte de Diato’Nantes salle du RDC,Nantes (44)

Bonjour à tous, Après 2 annulations, nous sommes bien contents de vous inviter à la prochaine scène ouverte de Diato’Nantes, la première de 2022 Nous espérons bien nous rattraper et que tous les motivés inscrits le 20 novembre dernier, seront au rendez-vous. Comme d’habitude, nous aurons au programme un espace scène pour : les timides – les habitués – les débutants – les stars internationales. Appelez les copains, motiver vos élèves c’est l’occasion de jouer “pour faire danser”, entre “apprentis” en toute simplicité. Donc n’hésitez pas, venez seul ou accompagné, amenez vos instruments, vos gambettes, votre bonne humeur. On diffuse l’info un peu plus tard et nous comptons sur vous pour le bouche à oreille. Si vous souhaitez jouer à la scène ouverte, envoyez nous un message en retour de ce mail pour nous dire quels instruments, quels morceaux vous allez nous proposer. (3 ou 4 max!) Si vous avez des talents de cuisinier vous pouvez aussi amener de quoi grignoter, le tout sera en participation libre. Plus d’infos contact@diatonantes.org *source : événement [Scène Ouverte de Diato’Nantes](https://agendatrad.org/e/35375) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

organisé par Diato'Nantes Collectif
salle du RDC, 3, Rue Eugène Thomas, 44300 Nantes, France

