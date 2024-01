Scène ouverte danse et écriture & Corner de l’amour MPAA/Breguet – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs Paris, vendredi 2 février 2024.

Le vendredi 02 février 2024

de 19h30 à 21h00

.Tout public. gratuit sous condition Entrée libre sur réservation

La MPAA vous invite à découvrir des pépites inventives et des surprises improvisées de danses et écritures !

Dans le cadre du Festival Les Remontantes, Sorties d’hiver 2024

La MPAA vous invite à découvrir un parcours hétéroclite de petites formes danse et écriture. Ces projets enthousiasmants ont été sélectionnés dans le cadre de l’appel à participation lancé en novembre 2023. Des pépites inventives et des surprises improvisées pour rencontrer en toute convivialité les danses et écritures d’aujourd’hui !

Au cours de la soirée, participez au Corner de l’amour, une enquête totalement décomplexée sur les pratiques amoureuses des amateurs·rices proposée par la Compagnie M42* !

MPAA/Breguet – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs 17/19 rue Breguet 75011 Paris

Contact : https://www.mpaa.fr/programmation/scene-ouverte-danse-et-ecriture-corner-lamour +33185530350 breguet@mpaa.fr https://fb.me/e/1IrY2EVc5 https://fb.me/e/1IrY2EVc5 https://billetterie.mpaa.fr/spectacle?id_spectacle=612&lng=1

© Timothée Lejolivet