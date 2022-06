Scène ouverte Craponne-sur-Arzon Craponne-sur-Arzon Catégories d’évènement: 43500

Scène ouverte Craponne-sur-Arzon, 3 juin 2022, Craponne-sur-Arzon. Scène ouverte Médiathèque 3 Place aux Fruits Craponne-sur-Arzon

2022-06-03 – 2022-09-09 Médiathèque 3 Place aux Fruits

Craponne-sur-Arzon 43500 Professionnels et amateurs de la scène s’invitent à la scène ouverte !

Retrouvez tous les vendredis de juin à septembre sur le parvis de la médiathèque : de la danse, des contes en musique, du théâtre, de la poésie, une harpiste et même des concerts. Médiathèque 3 Place aux Fruits Craponne-sur-Arzon

