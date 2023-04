Scène ouverte contes : raconte qui veut ! Médiathèque Marguerite Duras Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Scène ouverte contes : raconte qui veut ! Médiathèque Marguerite Duras, 13 mai 2023, Paris.

de 15h30 à 17h00

Tout public. gratuit Réservation au 01 55 25 49 10 ou mediatheque.marguerite-duras@paris.fr La médiathèque Marguerite Duras met à votre disposition un espace d'expression dédié au conte. Participer à la scène ouverte – sur inscription à partir du 12 avril Offrir une scène ouverte permet aux conteurs débutants et confirmés de raconter devant un public de tout âge. L'occasion rêvée pour les participants d'expérimenter « in vivo » leurs histoires. Passage de 10 à 15 minutes Assister à la scène ouverte – tout public Venez écouter une, deux histoires ou restez avec nous tout l'après-midi! Cette scène ouverte s'inscrit dans le cadre du focus contes de la médiathèque, Il était une fois dans l'Est parisien Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020 Paris

