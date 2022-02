Scène ouverte Châtillon-sur-Indre Châtillon-sur-Indre Châtillon-sur-IndreChâtillon-sur-Indre Catégories d’évènement: Châtillon-sur-Indre

Châtillon-sur-Indre Indre Place du château Châtillon-sur-Indre Indre Châtillon-sur-Indre Scène ouverte à Châtillon-sur-Indre à la salle Pierre de la Brosse à 20h30. Toute personne désireuse de jouer sur scène dans différents domaines de la musique, de la chanson, de l’expression orale, de la danse, de la magie, du théâtre sont les bienvenus ! L’Office de Tourisme du Châtillonnais en Berry organise une scène ouverte : c’est une série de petits spectacles proposés par des amateurs. Alors, venez vous produire sur scène ou simplement assister aux prestations des différents participants. Un moment convivial, propice aux rencontres ! chatillon.tourisme@orange.fr Scène ouverte à Châtillon-sur-Indre à la salle Pierre de la Brosse à 20h30. Toute personne désireuse de jouer sur scène dans différents domaines de la musique, de la chanson, de l’expression orale, de la danse, de la magie, du théâtre sont les bienvenus ! Place du château Châtillon-sur-Indre Châtillon-sur-Indre

