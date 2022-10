Scène ouverte : Chansons du bout des quais Bibliothèque Parmentier Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Scène ouverte : Chansons du bout des quais Bibliothèque Parmentier, 28 janvier 2023, Paris. Le samedi 28 janvier 2023

de 16h00 à 17h00

. gratuit

À la bibliothèque Parmentier, balade maritime en compagnie de Marie Delchambre (chant) et Michel Glasko (accordéon). Une évocation du monde maritime autour de deux auteurs majeurs : Pierre Mac Orlan et Louis Brauquier. Ils racontent la quête d’un ailleurs, l’exil, l’amour, l’amitié, la condition humaine. Embarquement immédiat pour une belle aventure. Bibliothèque Parmentier 20 bis avenue Parmentier 75011 Paris Contact :

Marie

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque Parmentier Adresse 20 bis avenue Parmentier Ville Paris lieuville Bibliothèque Parmentier Paris Departement Paris

Bibliothèque Parmentier Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Scène ouverte : Chansons du bout des quais Bibliothèque Parmentier 2023-01-28 was last modified: by Scène ouverte : Chansons du bout des quais Bibliothèque Parmentier Bibliothèque Parmentier 28 janvier 2023 Bibliothèque Parmentier Paris Paris

Paris Paris